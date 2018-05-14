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    Чоловік кидав ножі у власну дружину і встановив два рекорди

    • Сьогодні, 12:52
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    Артист цирку Сергій Шадрін встановив рекорди в Одесі

    Відразу два національні рекорди встановили днями в Одесі, під куполом цирку «Кобзов».

    Про це повідомив експерт Національного реєстру рекордів України Дмитро Яицкий.

    За його словами, артист цирку Сергій Шадрін запустив за хвилину найбільшу кількість ножів в мішень з живою людиною. Ногами метальник всадив в дошки, між якими стояла його дружина Наталя, 13 ножів, на що знадобилося 50 секунд. Потім він почав кидати клинки руками і метнув 91 ніж за 60 секунд (півтора ножа в секунду!).

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    Рекорди, які, до речі, не перші в кар'єрі Сергія і Наталії Шадріних, були встановлені в рамках 7-го міжнародного циркового фестивалю «Золотий Трюк Кобзова». Фінальне гала-шоу фесту відбудеться сьогодні.

    Джерело: Думская

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