Melovin отправляется в концертный тур по Украине
- Сьогодні, 12:31
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Melovin
Артист посетит пять городов в течение июня
21-летний украинский певец Melovin, который представлял нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2018», посетит пять городов Украины в рамках концертного тура, пишет «Главком».
Напомним, что Melovin впервые заявил о себе в шестом сезоне шоу «Х-фактор», в котором стал победителем. В этом году артист со своей песней Under the Ladder занял 17 место на недавнем песенном конкурсе. При этом по итогам зрительского голосования «Евровидения» у него было 7 место.
«Благодаря необычному и запоминающемуся образу в сочетании с впечатляющими вокальными данными, Melovin собрал целую армию поклонников, которые называют себя «меловинаторами», - пишут организаторы будущих концертов.
График выступлений:
- 2 июня Киев, Bel'Etage
- 8 июня Харьков, Місто
- 9 июня Днепр, Тайм Аут
- 15 июня Львов, Малевич
- 22 июня Одесса, Bono Beach Club