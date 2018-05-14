Melovin отправляется в концертный тур по Украине

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Melovin

Артист посетит пять городов в течение июня

21-летний украинский певец Melovin, который представлял нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2018», посетит пять городов Украины в рамках концертного тура, пишет «Главком».

Напомним, что Melovin впервые заявил о себе в шестом сезоне шоу «Х-фактор», в котором стал победителем. В этом году артист со своей песней Under the Ladder занял 17 место на недавнем песенном конкурсе. При этом по итогам зрительского голосования «Евровидения» у него было 7 место.

«Благодаря необычному и запоминающемуся образу в сочетании с впечатляющими вокальными данными, Melovin собрал целую армию поклонников, которые называют себя «меловинаторами», - пишут организаторы будущих концертов.

График выступлений: