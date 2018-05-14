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    Курьез

    Британец разогнал сарай на колесах до 160 км/ч

    • Сьогодні, 11:40
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    Сарай на колесах
    Сарай на колесах

    На создание необычного транспортного средства было потрачено $17,5 тыс.

    53-летний садовник Кевин Никс (Kevin Nicks) из Оксфордшира (Великобритания) установил на своем моторизованном сарае рекорд скорости. На пляже Пендайн-Сэндз в Уэльсе он разогнался до 101 мили в час (свыше 162 км/ч).

    На необычную постройку он потратил суммарно более 13 тысяч фунтов стерлингов ($17,5 тыс.) Все работы при создании необычного автомобиля Никс сделал самостоятельно. Он построил сарай, установил двигатель и закрепил шасси. Несколько раз он усовершенствовал транспортное средство, меняя двигатель на более мощный.

    После этого он решил поэкспериментировать, до какой скорости может разогнаться такой автомобиль. Это побудило его принять участие в нескольких соревнованиях, в каждом из которых он становился победителем.

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    Самоходный сарай имеет дорожную лицензию — Никс зарегистрировал его, чтобы можно было возить дочь в школу и ездить по магазинам.

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    Джерело: tjournal.ru

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