До порту Одеси зайшов американський есмінець
- Вчора, 22:11
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Очікується, що есмінець пробуде в Одесі до 11 січня 2018 року
У понеділок, 8 січня 2018 року, біля причалу нового контейнерного терміналу Одеського порту пришвартувався американський есмінець Carney DDG64.
Він став першим кораблем НАТО, який відвідав Одесу в Новому році, повідомляє «Думская».
Очікується, що есмінець пробуде в Одесі до 11 січня 2018 року.
Командування 6-го флоту ВМС США повідомляє, що мета візиту корабля - проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі й зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників та партнерів НАТО.
У липні 2017 року цей американський есмінець брав участь в міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2017», під час яких на його борт піднімалося президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море 5 січня.