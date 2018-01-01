  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
    Новини

    До порту Одеси зайшов американський есмінець

    Очікується, що есмінець пробуде в Одесі до 11 січня 2018 року
    У понеділок, 8 січня 2018 року, біля причалу нового контейнерного терміналу Одеського порту пришвартувався американський есмінець Carney DDG64. Він став першим кораблем НАТО, який відвідав Одесу в Новому році, повідомляє «Думская». Очікується, що есмінець пробуде в Одесі до 11 січня 2018 року. Командування 6-го флоту ВМС США
    • Вчора, 22:11
    • Розсилка
    Есмінець Carney DDG64 в Одесі
    Фото: Думская
    Есмінець Carney DDG64 в Одесі

    Очікується, що есмінець пробуде в Одесі до 11 січня 2018 року

    У понеділок, 8 січня 2018 року, біля причалу нового контейнерного терміналу Одеського порту пришвартувався американський есмінець Carney DDG64.

    Він став першим кораблем НАТО, який відвідав Одесу в Новому році, повідомляє «Думская».

    Очікується, що есмінець пробуде в Одесі до 11 січня 2018 року.

    Командування 6-го флоту ВМС США повідомляє, що мета візиту корабля - проведення операцій по забезпеченню безпеки на морі й зміцнення комбінованої готовності і військово-морського потенціалу серед союзників та партнерів НАТО.

    0_07

    У липні 2017 року цей американський есмінець брав участь в міжнародних навчаннях «Сі Бриз-2017», під час яких на його борт піднімалося президент України Петро Порошенко.

    Нагадаємо, американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море 5 січня.

    Читайте також
    Чорне море США НАТО Одеса корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ