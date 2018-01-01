До порту Одеси зайшов американський есмінець

Очікується, що есмінець пробуде в Одесі до 11 січня 2018 року

У понеділок, 8 січня 2018 року, біля причалу нового контейнерного терміналу Одеського порту пришвартувався американський есмінець Carney DDG64. Він став першим кораблем НАТО, який відвідав Одесу в Новому році, повідомляє «Думская». Очікується, що есмінець пробуде в Одесі до 11 січня 2018 року. Командування 6-го флоту ВМС США