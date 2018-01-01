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    У Чорне море увійшов американський есмінець USS Carney

    У липні 2017 року цей корабель гостював в Одесі і брав участь у міжнародних навчаннях
    Американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море. Він став першим кораблем країн НАТО, який відвідав чорноморський регіон у 2018 році. Про це повідомляє Думська, зазначаючи, що, імовірно, есмінець зайде в гавань Одеси. «Carney відноситься до раннього типу есмінців типу Арлі Берк і несе стандартне для таких кораблів озброєння,
    • Вчора, 22:22
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    У липні 2017 року цей корабель гостював в Одесі і брав участь у міжнародних навчаннях

    Американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море. Він став першим кораблем країн НАТО, який відвідав чорноморський регіон у 2018 році.

    Про це повідомляє Думська, зазначаючи, що, імовірно, есмінець зайде в гавань Одеси.

    «Carney відноситься до раннього типу есмінців типу Арлі Берк і несе стандартне для таких кораблів озброєння, включаючи 96 пускових установок для різного типу ракет, включаючи «Томагавки», «Стандарти» і «Асроки», – пише видання.

    Також Carney оснащений єдиною системою ПРО Іджис.

    У липні 2017 року цей корабель гостював в Одесі і брав участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз – 2017». Під час проведення навчань на борту корабля побував президент Петро Порошенко. 

    Чорне море НАТО Одещина корабель
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