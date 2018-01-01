У Чорне море увійшов американський есмінець USS Carney

У липні 2017 року цей корабель гостював в Одесі і брав участь у міжнародних навчаннях

Американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море. Він став першим кораблем країн НАТО, який відвідав чорноморський регіон у 2018 році. Про це повідомляє Думська, зазначаючи, що, імовірно, есмінець зайде в гавань Одеси. «Carney відноситься до раннього типу есмінців типу Арлі Берк і несе стандартне для таких кораблів озброєння,



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У липні 2017 року цей корабель гостював в Одесі і брав участь у міжнародних навчаннях

Американський есмінець USS Carney DDG64 зайшов у Чорне море. Він став першим кораблем країн НАТО, який відвідав чорноморський регіон у 2018 році.

Про це повідомляє Думська, зазначаючи, що, імовірно, есмінець зайде в гавань Одеси.

«Carney відноситься до раннього типу есмінців типу Арлі Берк і несе стандартне для таких кораблів озброєння, включаючи 96 пускових установок для різного типу ракет, включаючи «Томагавки», «Стандарти» і «Асроки», – пише видання.

Також Carney оснащений єдиною системою ПРО Іджис.

У липні 2017 року цей корабель гостював в Одесі і брав участь у міжнародних навчаннях «Сі Бриз – 2017». Під час проведення навчань на борту корабля побував президент Петро Порошенко.