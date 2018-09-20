Дорожня техніка почала роботи на заблокованій трасі в Одеській області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якість доріг змушує українців вдаватися до крайніх заходів

На трасу Р-33 (біля села Павлівка Роздільнянського району) прибула дорожня техніка. Ремонтники розпочали роботи, аби зробити цю дорогу проїзною до початку її капітального будівництва. Техніку сюди направив голова ОДА Максим Степанов та приїхав до людей особисто.

«По цій ділянці ремонтники пройдуться грейдером, вирівняють всі ями, зокрема, шаром якісної суміші. У межах експлуатації через певний термін вони зроблять це знову, аби до весни, коли почнеться вже капітальний ремонт, ця дорога залишалася проїзною», — зазначив Максим Степанов.

Мешканці, з якими поспілкувався очільник регіону, дослухалися та відкрили проїзд для дорожньої техніки, а також для вантажівок, які обслуговують місцеве підприємство. Голова Одеської обласної державної адміністрації підкреслив, що цей напрямок, як і раніше, залишається пріоритетним у плані ремонту доріг на 2019 рік. Торік очільник регіону розпочав процес розробки проектно-кошторисної документації на ремонт траси Р-33. Наразі документи вже узгоджено та проведено тендер на ремонт однієї з найпроблемніших ділянок.

«Я вже понад рік б’юся за цю дорогу. І це не просто балачки! Ще рік тому ми знайшли кошти на розробку проекту капітального ремонту цієї дороги, його було розроблено і затверджено. Якщо ми хочемо, аби ця дорога була якісною та експлуатувалася не один лише рік, необхідно проводити її цілісний капітальний ремонт. А це — зняття асфальтового покриття, заміна ґрунту та усіх комунікацій. Загальна вартість цих робіт — близько 170 мільйонів гривень. І цю суму передбачено у плані на наступний рік. Ми розпочнемо її капітальний ремонт вже навесні», — повідомив Максим Степанов.

Під час поїздки у Роздільнянський район голова Одеської ОДА Максим Степанов також відвідав Лиманський професійний аграрний ліцей. Очільник області заявив, що наступного року у цьому професійно-технічному закладі відкриють набір у клас підготовки дорожніх працівників.

Нагадаємо, цьогоріч у Роздільнянському районі вже завершили ремонт сусіднього автошляху КПП „Кучурган”-Біляївка-Маяки-Овідіополь — це дев‘ять кілометрів траси. В минулому році в Одеській області відремонтували безпрецедентні 259 кілометрів доріг. Були побудовані дороги Спаське-Вилкове і Кодима-Балта. Масштабні роботи провели на стратегічній трасі Одеса-Рені та відремонтували 139 її кілометрів. В цьому році, першого червня, було відкрито рух через новий міст біля села Паланка. Наразі роботи тривають на дорозі в об'їзд міста Рені. Ремонт доріг — це один з головних пріоритетів Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної ажміністрації Максима Степанова на 2017-2019 роки.