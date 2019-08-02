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    Дослідження морської води на пляжах Одеси: відпочиваючим рекомендують утриматися від купання

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    Дослідження морської води на пляжах Одеси: відпочиваючим рекомендують утриматися від купання

    Оприлюднено результати досліджень

    За офіційним повідомленням Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу,  проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу «Лузанівка», не відповідають нормативним вимогам.

    З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжі «Лузанівка» до особливого розпорядження.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі відбудеться Кубок Чорного моря з пляжного регбі3 серпня 2019 року з 15:00 до 20:00 пройде міжнародний турнір. 

    Планується, що в змаганнях візьмуть участь понад 1000 спортсменів - жіночі і чоловічі команди.

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