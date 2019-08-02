Дослідження морської води на пляжах Одеси: відпочиваючим рекомендують утриматися від купання



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Оприлюднено результати досліджень

За офіційним повідомленням Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу, проби морської води, відібрані 24 липня 2019 року під час обстеження підконтрольної території в районі пляжу «Лузанівка», не відповідають нормативним вимогам.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжі «Лузанівка» до особливого розпорядження.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одесі відбудеться Кубок Чорного моря з пляжного регбі. 3 серпня 2019 року з 15:00 до 20:00 пройде міжнародний турнір.

Планується, що в змаганнях візьмуть участь понад 1000 спортсменів - жіночі і чоловічі команди.