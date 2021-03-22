ДТП на Одеській трасі: під колесами авто загинула дитина

Чоловіка слідчо-оперативна група направила на медичний огляд. Експертиза показала, що він був тверезий.

Зі слів водія, дівчина вибігла на проїжджу частину зненацька і він не встиг вчасно пригальмувати

21 березня на Одеській трасі на смерть збили дитину. Подія сталась на трасі Одеса-Южне біля селища Чорноморське, повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.

Слідство встановило, що 37-річний одесит на своєму Citroen наїхав на 13-річну мешканку Лиманської селищної громади. В момент аварії дівчинка перетинала дорогу. Потерпілу у непритомному стані доставили до обласної клінічної лікарні, де за кілька годин вона померла.

Зі слів водія, дівчина вибігла на проїжджу частину зненацька і він не встиг вчасно пригальмувати. Чоловіка слідчо-оперативна група направила на медичний огляд. Експертиза показала, що він був тверезий. Слідство по справі продовжується.

Нагадаємо, унаслідок перекидання кришки каналізаційного люка у Львові загинув одинадцятирічний хлопчик. ДТП сталася близько 21:50 у неділю, 21 березня, поблизу авторинку на вулиці Зеленій. Внаслідок наїзду на аварійний люк, який був на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з-під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, що перебував в салоні автомобіля.