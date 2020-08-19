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    Іноземець хотів вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень

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    Іноземець хотів вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень
    Фото: ДПСУ

    Чоловік, в автівці якого знайшли сховок, мав намір теплоходом дістатися Туреччини

    Прикордонники перешкодили спробі іноземця вивезти з України тепловізори вартістю пів мільйона гривень.

    По це повідомляє Держприкордонслужба.

    «У ніч проти 18 серпня для проходження прикордонного контролю в Чорноморський порт легковиком грузинської реєстрації прибув громадянин Узбекистану. У результаті спільного з митниками огляду його автомобіля, прикордонники Одеського загону виявили чотири тепловізійні приціли та елементи живлення до приладів нічного бачення, а також кріплення до зброї», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що іноземець мав намір теплоходом дістатися Туреччини. Оптико-електронні прилади та аксесуари до них він старанно приховав за обшивкою задніх дверцят авто.

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    Іноземець хотів вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень
    Іноземець хотів вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень
    Іноземець хотів вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень
    Іноземець хотів вивезти з України тепловізори на пів мільйона гривень

    Виявлені спеціальні засоби на загальну суму близько 500 тисяч гривень та автомобіль вартістю 90 тисяч гривень вилучено до рішення суду.

    прикордонники іноземці військова техніка автомобіль чоловік
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