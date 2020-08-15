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    Події в Україні

    Як африканці лісом перебігали з України у Словаччину (фото)

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    Рішення у його справі прийматиме суд, - Держприкордонслужба - Як африканці лісом перебігали з України у Словаччину (фото)
    Рішення у його справі прийматиме суд, - Держприкордонслужба

    Прикордонники затримали громадянина Лівії о 2.00 за п'ять метрів до державного кордону

    Прикордонний наряд відділу «Ужгород» о 02:00 годині ночі 15 серпня помітив людину, яка бігла у бік державного кордону.

    Як пише пресслужба Чопського прикордонного загону, затриманий мав при собі закордонний паспорт громадянина Лівії та посвідку на тимчасове проживання в Україні.

    «Правопорушника доставили у прикордонний підрозділ для притягнення до адміністративної відповідальності», - повідомляє Mukachevo.net.

    Рішення у його справі прийматиме суд.

    У Держприкордонслужбі інформують, що ще трьох правопорушників затримали цієї ночі військовослужбовці відділу «Великий Березний» поблизу населеного пункту Стужиця.

    Зловмисників виявили у горах за 200 метрів до кордону. Чоловіки не мали при собі жодних документів. Вони назвалися громадянами Малі. Усі троє визнали, що їхньою метою було потрапити до країн Євросоюзу у пошуках кращих умов життя.

    Затриманих доставили у відділ прикордонної служби «Великий Березний». Після встановлення особи іноземців буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

    прикордонники суд Держприкордонслужба паспорт Ужгород кордон
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