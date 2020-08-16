Російські прикордонники не пускають до України дружину екскандидата у президенти Білорусі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вероніка Цепкало з дітьми хоче потрапити до України Фото: TUT.by

Цепкало вважає такі діє росіян тиском на нього через політичну діяльність

Дружина незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкала Вероніка з дітьми намагалася виїхати з Росії до України, але вночі її не пропускали з російської сторони.

Про це Валерій Цепкало написав у Facebook.

З російської сторони Вероніка перебувала у пункті пропуску «Троєборне». З української сторони — це «Бачівкськ» у Сумській області.

За словами Цепкала, у пункті пропуску в РФ її тримали понад дві години.

«Її повернули назад вже після того, як поставили штамп і вона наблизилася до нейтральної смуги. Розглядаю це як відвертий тиск на мене через мою дружину і моїх дітей через мою політичну позицію», — написав Цепкало.

Журналісти намагаються зв'язатися з Валерієм Цепкало та його помічником, щоб дізнатися, чи вже пропустили його дружину з дітьми через кордон.

На початку серпня стало відомо, що колишній кандидат в президенти Білорусі втік до України.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Читайте також: