  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині, – СБУ

    • Розсилка
    <p>СБУ протидіє спробам іноземних спецслужб розхитати ситуацію на Одещині</p> - Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині, – СБУ

    СБУ протидіє спробам іноземних спецслужб розхитати ситуацію на Одещині

    «Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам», – Баканов

    Голова СБУ Іван Баканов заявив, що іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині.

    «Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити й надалі», - сказав Іван Баканов, під час робочого візиту на Одещину, де представив новопризначеного керівника та зустрівся з особовим складом обласного управління.

    Баканов додав, що особливості регіону покладають на співробітників Служби додаткову відповідальність за збереження миру й безпеки на Одещині.

    «Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні», - підкреслив Іван Баканов.

    Серед ключових пріоритетів Служби він визначив також протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями та кіберзагрозами.

    Окрім того, Іван Баканов детально ознайомився з результатами та перспективними планами за всіма лініями роботи Одеського управління СБУ.

    Нагадаємо, 13 травня Президент України Володимир Зеленський призначив очільником управління СБУ на Одещині Віктора Доровського.

    СБУ Одещина Іван Баканов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ