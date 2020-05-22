Іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині, – СБУ
СБУ протидіє спробам іноземних спецслужб розхитати ситуацію на Одещині
«Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам», – Баканов
Голова СБУ Іван Баканов заявив, що іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині.
«Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити й надалі», - сказав Іван Баканов, під час робочого візиту на Одещину, де представив новопризначеного керівника та зустрівся з особовим складом обласного управління.
Баканов додав, що особливості регіону покладають на співробітників Служби додаткову відповідальність за збереження миру й безпеки на Одещині.
«Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні», - підкреслив Іван Баканов.
Серед ключових пріоритетів Служби він визначив також протидію будь-яким проявам сепаратизму, захист національної державності, боротьбу з тероризмом, диверсіями та кіберзагрозами.
Окрім того, Іван Баканов детально ознайомився з результатами та перспективними планами за всіма лініями роботи Одеського управління СБУ.
Нагадаємо, 13 травня Президент України Володимир Зеленський призначив очільником управління СБУ на Одещині Віктора Доровського.