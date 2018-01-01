Максим Степанов: Одеса найближчим часом отримає 3 тисячі доз вакцини від кору

Одеській області дали 3000 доз з Дніпропетровщини

Наказ щодо перерозподілу доз вакцини від кору на Одеську область підписали у Міністерстві охорони здоров’я України. Найближчим часом 3 тисячі доз препарату з’являться у медичних закладах Одеси. Про це голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов повідомив на власній сторінці у Фейсбук. «Нарешті достукалися



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Максим Степанов

Одеській області дали 3000 доз з Дніпропетровщини

Наказ щодо перерозподілу доз вакцини від кору на Одеську область підписали у Міністерстві охорони здоров’я України. Найближчим часом 3 тисячі доз препарату з’являться у медичних закладах Одеси.

Про це голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов повідомив на власній сторінці у Фейсбук.

«Нарешті достукалися до МОЗ. Вчора на апаратній нараді дав доручення директору департаменту охорони здоров'я В'ячеславу Полясному особисто виїхати до Києва, в МОЗ, з вимогою (вкотре) видати нам наказ про перерозподіл вакцин від кору. І, нарешті, ми його отримали. Нам дали 3000 доз з Дніпропетровщини. Забирати будемо самостійно, аби процес знов не затягнувся. Тож днями в Одеській області будуть в наявності ще 3 тисячі доз. Всі вони залишаться в Одесі. Зараз найбільша потреба у вакцинах саме тут», — наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов знову звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням забезпечити Одеську область необхідною кількістю вакцин від кору.

Наразі охоплення щепленнями від цієї хвороби в регіоні сягнуло 93%. Для того, щоб забезпечити колективний імунітет на рівні 95%, аби не допустити чергового спалаху хвороби, Одещині необхідні ще 12 тисяч доз.

Нагадаємо, профільний департамент Одеської облдержадміністрації минулого тижня вже звертався до Міністерства охорони здоров'я України з проханням доправити в Одеську область додатково 12 тисяч доз вакцини від кору.