Одеській області потрібно додатково 12 тисяч доз вакцини від кору - Максим Степанов

Наразі охоплення щепленнями від цієї хвороби в регіоні сягнуло 93% - губернатор Одещини

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов знову звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням забезпечити Одеську область необхідною кількістю вакцин від кору. Наразі охоплення щепленнями від цієї хвороби в регіоні сягнуло 93%. Для того, щоб забезпечити колективний імунітет на рівні 95%, аби не допустити



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Максим Степанов

Наразі охоплення щепленнями від цієї хвороби в регіоні сягнуло 93% - губернатор Одещини

Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов знову звернувся до Міністерства охорони здоров’я з проханням забезпечити Одеську область необхідною кількістю вакцин від кору.

Наразі охоплення щепленнями від цієї хвороби в регіоні сягнуло 93%. Для того, щоб забезпечити колективний імунітет на рівні 95%, аби не допустити чергового спалаху хвороби, Одещині необхідні ще 12 тисяч доз. Про це стало відомо під час апаратної наради Одеської обласної державної адміністрації.

«Зараз на часі стоїть питання щодо забезпечення додатковими дозами — це близько 12 тисяч, які потрібні Одеській області на два місяці, щоб усі бажаючі провели щеплення. У місті Одеса, зокрема, у нас закінчилися вакцини. Вже протягом двох тижнів ми намагаємося отримати відповідний перерозподіл з Міністерства охорони здоров’я. Скажу відверто, на жаль, для мене — це питання лежить в компетенції міністерства», — зазначив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Нагадаємо, профільний департамент Одеської облдержадміністрації минулого тижня вже звертався до Міністерства охорони здоров'я України з проханням доправити в Одеську область додатково 12 тисяч доз вакцини від кору. «У Міністерстві охорони здоров'я сьогодні повинні були підписати наказ щодо перерозподілу вакцин на Одеську область. Мова йде лише про 3 тисячі доз вакцини від кору. Але, у зв'язку з тим, що міністр знаходиться у відпустці, а заступник - на лікарняному, нам повідомили, що у міністерстві зараз не можуть це реалізувати», — повідомив директор департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації В’ячеслав Полясний.

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов сьогодні дав розпорядження В’ячеславу Полясному особисто прибути до міністерства задля скорішого вирішення питання щодо розподілу вакцин на Одеську область.