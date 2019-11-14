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    У світі

    У Росії студент влаштував смертельну стрілянину у коледжі

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    Студент вступив в перестрілку з співробітниками поліції - У Росії студент влаштував смертельну стрілянину у коледжі
    Студент вступив в перестрілку з співробітниками поліції

    Студент четвертого курсу коледжу проніс до навчального закладу рушницю Іж-81, сховавши її під курткою. Після стрілянини він наклав на себе руки

    У російському Благовіщенську вранці 14 листопада студент влаштував стрілянину в будівлі коледжу. Попередньою причиною події міг стати конфлікт між однолітками.

    Як пише Lenta.ru, нападником був студент четвертого курсу коледжу Данило Зацепін. Він зміг пронести до навчального закладу рушницю Іж-81, сховавши її під курткою. Після стрілянини він наклав на себе руки.

    У російському МВС зазначили, що студент вступив в перестрілку з співробітниками поліції.  Як розповіли у відомстві, до наряду ДПС підбіг молодий чоловік і повідомив про стрілянину в будівлі коледжу.

    Прибувши на місце, поліцейські побачили на другому поверсі людину зі зброєю. Він почав стріляти в правоохоронців, після чого вони відкрили вогонь у відповідь.

    Поліцейським вдалося заблокувати нападника в одній з аудиторій і вивести студентів і викладачів з будівлі.

    На місці події були виявлені тіла двох молодих людей, в тому числі стрілка. За попередніми даними постраждали три людини.

    Нагадаємо, 17 жовтня 2018 року в окупованому Росією місті Керч стався вибух та стрілянина у політехнічному коледжі. Стрілянину відкрив один із студентів – 18-річний Влад Росляков, який згодом застрелився.

    Внаслідок трагедії в коледжі загинули 20 людей.

    Прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за статтею теракт через події, що сталися у коледжі в окупованій Керчі.  

    Водночас у Слідкомі РФ заявили, що перекваліфікували кримінальну справу щодо трагедії в коледжі Керчі, порушену за ст.205 КК РФ (теракт), на ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом).

    Росія МВС кримінал вбивство студенти навчання поліція стрілянина
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