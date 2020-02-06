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    Новини

    Мешканець Одеської області вкрав каструлю олів'є

    • Розсилка
    Мешканець Одеської області вкрав каструлю олів'є

    Кримінальна подія сталася перед Старим Новим роком

    Напередодні Старого Нового року житель Роздільної вкрав у жінки каструлю салату олів'є.

    Про це стало відомо з судового реєстру.

    Інцидент стався ввечері 11 січня. Приблизно о 20 годині місцева жителька зайшла в аптеку на вулиці Тираспольській, залишивши на вулиці свій мопед. На ньому лежала сумка з продуктами: каструля олів'є і сирники.

    Через кілька хвилин жінка повернулася, але сумки вже не було.

    Поліцейські підозрюють місцевого жителя, якого впізнали свідки.

    За словами батька підозрюваного, в той вечір син прийшов додому з каструлею олів'є. При цьому чоловік не знає, де його родич роздобув салат.

    Пізніше зловмисник надав поліції вкрадену посуд, проте вже без їжі.

    На неї наклали арешт, а розслідування триває.

    Джерело: Пушкинская.net

    кримінал Одещина
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