Мешканець Одеської області вкрав каструлю олів'є



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Кримінальна подія сталася перед Старим Новим роком

Напередодні Старого Нового року житель Роздільної вкрав у жінки каструлю салату олів'є.

Про це стало відомо з судового реєстру.

Інцидент стався ввечері 11 січня. Приблизно о 20 годині місцева жителька зайшла в аптеку на вулиці Тираспольській, залишивши на вулиці свій мопед. На ньому лежала сумка з продуктами: каструля олів'є і сирники.

Через кілька хвилин жінка повернулася, але сумки вже не було.

Поліцейські підозрюють місцевого жителя, якого впізнали свідки.

За словами батька підозрюваного, в той вечір син прийшов додому з каструлею олів'є. При цьому чоловік не знає, де його родич роздобув салат.

Пізніше зловмисник надав поліції вкрадену посуд, проте вже без їжі.

На неї наклали арешт, а розслідування триває.

Джерело: Пушкинская.net