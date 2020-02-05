Справа Шеремета: суд продовжив арешт Антоненку і Дугарь ще на два місяці



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Андрій Антоненко просив змінити йому запобіжний захід на будь-який, що не пов'язаний із триманням під вартою

Дугарь продовжили нічний домашній арешт до 4 квітня, Антоненку продовжили арешт у СІЗО також до 4 квітня

Печерський райсуд Києва продовжив запобіжні заходи двом підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета ветерану АТО Андрію Антоненку і військовій Яні Дугарь.

За поданням прокуратури Дугарь продовжили нічний домашній арешт до 4 квітня, Антоненку продовжили арешт у СІЗО також до 4 квітня.

Антоненко просив змінити йому запобіжний захід на будь-який, що не пов'язаний із триманням під вартою.

Він наполягав, що до 2017 року, до підписання контракту зі Збройними силами України, він займався виключно музикою, зокрема, викладав.

Також на суді прокурор демонстрував зображення «Гітлера-Діда Мороза» з Facebook-сторінки Атоненка, зазначаючи, що це модифіковані зображення Адольфа Гітлера. Це, на думку слідства, мало підтвердити націоналістичні мотиви Антоненка.

Зала це зустріла сміхом.

Нагадаємо, 4 лютого суд продовжив термін тримання лікарки Юлії Кузьменко під вартою ще на два місяці.

Як відомо, Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

Зазначимо, чоловік з камер відеоспостереження, який брав участь у закладці вибухівки під машину журналіста Павла Шеремета, нижчий за підозрюваного в організації цього злочину Андрія Антоненка. Про це свідчать дані експертизи, яку провели кілька років тому — 25 серпня 2016 року.

Раніше міжнародна організація «Репортери без кордонів» висловила стурбованість невідповідністю доказів у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Також нагадаємо, що суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко. Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Також 13 грудня 2019 року суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.