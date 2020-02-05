Смертельна автотроща на Столичному шосе: поліція відкрила провадження



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За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники дістали тіло чоловіка з понівеченого авто Фото: ДСНС

Внаслідок зіткнення двох автівок один із водіїв загинув на місці

За фактом смертельної автопригоди на Столичному шосе, що сталася 5 лютого вранці, розпочато кримінальне провадження. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні о 08:30 до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Столичному шосе. На місце події виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, «швидка» й рятувальники», - йдеться в повідомленні.

На проїжджій частині відбулося зіткнення автомобілів Jeep та Renault.

Внаслідок автопригоди водій Renault, 1989 року народження, загинув на місці. Із травмами різного ступеню тяжкості пасажира Renault та водія позашляховика доставлено до лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди та механізму зіткнення транспортних засобів.

Як повідомлялося, в результаті удару Renault злетів з дороги, у Jeep повністю розбита передня частина автівки.