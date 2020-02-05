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    Невідомі проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК

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    Невідомі проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК

    Олександр Новіков звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки

    Невстановлені особи незаконно проникли в житло керівників двох департаментів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

    У НАЗК заявили про «високу вірогідність зовнішнього тиску на вказаних осіб у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків».

    «Інциденти сталися у ніч з 3 на 4 лютого. Невстановлені особи незаконно проникли в житло керівників двох департаментів НАЗК», - йдеться у повідомленні.

    Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков звернувся до генерального прокурора Руслана Рябошапки та голови Національної поліції Ігоря Клименка у зв’язку з посяганням на безпеку працівників Національного агентства. Він запропонував об'єднання кримінальних проваджень.

    Нагадаємо, місяць тому Кабінет міністрів призначив головою Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова.

    Зазначимо, що у жовтні 2019 року набув чинності закон про переформатування діяльності НАЗК. Відповідно до закону, Кабінет міністрів отримав право призначати голову НАЗК, в той час як раніше цей орган був незалежним і главу комісії обирали члени НАЗК.

    кримінал закон НАЗК житло Олександр Новіков
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