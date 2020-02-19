Міжнародний турнір з греко-римської боротьби в Одесі назвав переможців



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Вихованець одеської спортшколи №16 Андрій Максименко - призер міжнародного турніру з греко-римської боротьби

З 14 по 16 лютого 2020 року в Одесі відбувся міжнародний турнір, присвячений пам'яті заслуженого тренера України К. Пульчо з греко-римської боротьби.

У змаганнях взяли участь 950 борців у складі 25-ти команд з усієї України, а також Казахстану, Болгарії, Молдови, Грузії, Фінляндії, Азербайджану і Вірменії.

У складі Одеської збірної команди з греко-римської боротьби гідно виступив вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи № 16 Андрій Максименко (2006 р.н.). Одеський спортсмен завоював 3 місце у ваговій категорії 75 кг.

Переможцям і призерам турніру були вручені медалі та грамоти.