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    В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття

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    В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття

    В Одесі збільшується кількість спеціальних майданчиків для збору великогабаритного сміття

    В Одесі створюють спеціально відведені майданчики, куди містяни можуть вивозити великогабаритне сміття.

    Перший такий майданчик був відкритий у січні 2020 року в Польовому провулку біля трамвайного депо №2.

    Наразі на вулиці Варненській, 27 відкритий уже другий майданчик для збору великогабаритного сміття.

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    В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття
    В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття
    В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття
    В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття
    В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття
    В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття

    Жителі Київського та Малиновського районів можуть привозити сюди сміття великих розмірів - газові плити, меблі, що вийшли з ужитку, бойлери, будівельне сміття, побутову техніку, яка не функціонує.

    Майданчик працює щодня з 8:00 до 19:00.

    Одеса сміття
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