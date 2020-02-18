В Одесі відкрився другий майданчик для збору великогабаритного сміття



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В Одесі збільшується кількість спеціальних майданчиків для збору великогабаритного сміття

В Одесі створюють спеціально відведені майданчики, куди містяни можуть вивозити великогабаритне сміття.

Перший такий майданчик був відкритий у січні 2020 року в Польовому провулку біля трамвайного депо №2.

Наразі на вулиці Варненській, 27 відкритий уже другий майданчик для збору великогабаритного сміття.

Жителі Київського та Малиновського районів можуть привозити сюди сміття великих розмірів - газові плити, меблі, що вийшли з ужитку, бойлери, будівельне сміття, побутову техніку, яка не функціонує.

Майданчик працює щодня з 8:00 до 19:00.