У салоні краси в Одесі сталася стрілянина: поранено перукарку
До салону на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік із пістолетом, кілька разів вистрілив в перукарку і зник
Жінку 1974 року народження госпіталізували з вогнепальними пораненнями грудної клітини та попереку
У Київському районі Одеси чоловік влаштував стрілянину в салоні краси, жінка-перукар отримала вогнепальні поранення.
Про це у вівторок повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
За попередньою інформацією, до салону на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік із пістолетом (ймовірно, травматичної дії), кілька разів вистрілив в перукарку і зник.
Жінку 1974 року народження госпіталізували з вогнепальними пораненнями грудної клітини та попереку.
Наразі встановлюються обставини події й особа зловмисника. Попередня правова кваліфікація правопорушення - замах на умисне вбивство.
Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих.