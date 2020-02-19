У салоні краси в Одесі сталася стрілянина: поранено перукарку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До салону на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік із пістолетом, кілька разів вистрілив в перукарку і зник Фото: Нацполіція

Жінку 1974 року народження госпіталізували з вогнепальними пораненнями грудної клітини та попереку

У Київському районі Одеси чоловік влаштував стрілянину в салоні краси, жінка-перукар отримала вогнепальні поранення.

Про це у вівторок повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією, до салону на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік із пістолетом (ймовірно, травматичної дії), кілька разів вистрілив в перукарку і зник.

Жінку 1974 року народження госпіталізували з вогнепальними пораненнями грудної клітини та попереку.

Наразі встановлюються обставини події й особа зловмисника. Попередня правова кваліфікація правопорушення - замах на умисне вбивство.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих.