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    У салоні краси в Одесі сталася стрілянина: поранено перукарку

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    <p>До салону на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік із пістолетом, кілька разів вистрілив в перукарку і зник</p> - У салоні краси в Одесі сталася стрілянина: поранено перукарку

    До салону на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік із пістолетом, кілька разів вистрілив в перукарку і зник

    Фото: Нацполіція

    Жінку 1974 року народження госпіталізували з вогнепальними пораненнями грудної клітини та попереку

    У Київському районі Одеси чоловік влаштував стрілянину в салоні краси, жінка-перукар отримала вогнепальні поранення.

    Про це у вівторок повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    За попередньою інформацією, до салону на Люстдорфській дорозі зайшов невідомий чоловік із пістолетом (ймовірно, травматичної дії), кілька разів вистрілив в перукарку і зник.

    Жінку 1974 року народження госпіталізували з вогнепальними пораненнями грудної клітини та попереку.

    Наразі встановлюються обставини події й особа зловмисника. Попередня правова кваліфікація правопорушення - замах на умисне вбивство.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік відкрив стрілянину по перехожих.

    Національна поліція України кримінал зброя Одеса стрілянина
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