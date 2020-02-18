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    Вінничани здобули перше командне місце на чемпіонаті області з дзюдо

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    Вінничани здобули перше командне місце на чемпіонаті області з дзюдо

    У Вінниці відбувся чемпіонат області з дзюдо серед молоді до 21 року

    У змаганнях взяли участь 7 команд: м. Шаргород, м. Ямпіль, м. Київ,  м. Іллінці, м. Житомир, м. Ладижин та заклад «МДЮСШ №5». 
    Загальна кількість учасників – 60 спортсменів. З них 13 – вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №5, які здобули І командне місце та вибороли: 5 – І місць, 3 – ІІ місця та 4 – ІІІ місця. 

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    Вінничани здобули перше командне місце на чемпіонаті області з дзюдо
    Вінничани здобули перше командне місце на чемпіонаті області з дзюдо

    Перші місця посіли Юлія Бурлак, Анна Сташко, Максим Зімін, Микола Шрамко,  Рашад Галузаде. Срібло у Святослава Гаврилюка, Олексія Кондратьєва, Ельшана Луканюка.
    спорт дзюдо вінничани
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