Вінничани здобули перше командне місце на чемпіонаті області з дзюдо
У Вінниці відбувся чемпіонат області з дзюдо серед молоді до 21 року
У змаганнях взяли участь 7 команд: м. Шаргород, м. Ямпіль, м. Київ, м. Іллінці, м. Житомир, м. Ладижин та заклад «МДЮСШ №5».
Загальна кількість учасників – 60 спортсменів. З них 13 – вихованці Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи №5, які здобули І командне місце та вибороли: 5 – І місць, 3 – ІІ місця та 4 – ІІІ місця.
Перші місця посіли Юлія Бурлак, Анна Сташко, Максим Зімін, Микола Шрамко, Рашад Галузаде. Срібло у Святослава Гаврилюка, Олексія Кондратьєва, Ельшана Луканюка.