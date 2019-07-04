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    Мультикультурний концерт в Одесі: народні пісні і сучасна музика різних країн

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    Мультикультурний концерт в Одесі: народні пісні і сучасна музика різних країн

    Музиканти з України, Швеції, Франції, Білорусі, Туреччини та Польщі виступлять в Одесі з концертом «Тумбалалайка»

    5 липня 2019 року в Міському саду Одеси відбудеться концерт у рамках фестивалю «Тумбалалайка».
    Початок - о 19:00.

    Творчі номери представлять на сцені Літнього театру учасники з України, Швеції, Франції, Білорусі, Туреччини та Польщі.

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    У програмі - народні пісні країн-учасників і сучасна музика.

    Молодіжний обмін на музичну тему в Одесі проходить за підтримки програми «Erasmus +», що фінансується Європейським Союзом, за сприяння громадської організації «Не зупіняйся!»

    Вхід вільний.

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