В Одесі упорядковують територію біля медзакладу на Молдаванці



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Відродження Єврейської лікарні: біля консультативно-діагностичного центру Одеської міськклінлікарні №1 проводиться благоустрій території

В Одесі наближається до завершення впорядкування території біля консультативно-діагностичного центру міської клінічної лікарні №1, розташованого на вул. Болгарській, 38. Також у цій будівлі базуються: жіноча консультація №4 з міським Центром планування сім'ї, Міський центр здоров'я, Центр невідкладної медичної допомоги, кабінет «Довіра» міського Центру профілактики та боротьби з ВІЛ / СНІДом і травмпункт, який надає цілодобову травматологічну допомогу жителям Малиновського району.

Проведено асфальтування території та під'їздів автомобілів до установи, відновлено освітлення прилеглої території, проводиться заміна плиткового покриття тротуарів, у тому числі з укладанням тактильної плитки для зручності людей з вадами зору. Буде проведено облаштування клумб та газонів біля медустанови, а також ремонт вхідної групи з облаштуванням пандуса біля головного входу.

Консультативно-діагностичний центр МКЛ №1 обслуговує до 300 тисяч відвідувань пацієнтів на рік, що обумовлює зношення дорожнього покриття. Будівля медустанови побудована в 1989 році, і відтоді капітальний ремонт та благоустрій території не проводилися до недавнього часу.

У 2017 році міська влада Одеси розпочала масштабне оновлення медустанови - було проведено капітальний ремонт даху, всі фасадні вікна замінені на енергозберігаючі, змонтований сучасний вентильований фасад з утепленням, що відповідає вимогам пожежної безпеки.

Планується подальший капітальний ремонт внутрішніх приміщень медустанови. Також найближчим часом консультативно-діагностичний центр МКЛ №1 отримає новий апарат ультразвукової діагностики, придбаний за рахунок коштів міського бюджету Одеси.

Також триває масштабний капітальний ремонт комплексу історичних будівель міської клінічної лікарні №1 на вул. М'ясоїдівській, 32 - пам'ятки містобудування та архітектури місцевого значення. Проведено повну заміну інженерно-технічних комунікацій на території лікарні, відремонтовано дахове покриття корпусів. Наразі проводиться ремонт відділення реанімації, а потім буде відремонтовано весь хірургічний корпус лікарні, що дозволить забезпечити роботу сучасного потужного відділення екстреної допомоги.