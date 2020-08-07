На Одещині чоловік підірвав гранату під час застілля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постраждало троє жителів Вінницької області

У Одеській області під час застілля вибухнула граната. Пострадало троє жителів Вінниччини, які приїхали у гості до знайомих. Подію розслідують як замах на вбивство.

Про це повідомляють у поліції Одещини.

Інцидент стався 6 серпня близько третьої ночі в селі Піщана Балтському районі Одеської області. На подвір’ї 39-річної місцевої жительки вибухнула граната.

Попередньо встановлено, що під час спільного вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки співмешканець господині кинув у бік гостей гранату. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали двоє чоловіків – 41-го та 27-ми років та 30-річна жінка, які були доставлені у медичний заклад. Поки поранених госпіталізовували, зловмисник з місця події втік.

Вживаються заходи по встановленню його місця знаходження та затриманню.

Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП та слідчо-оперативна група Балтського відділу поліції. За вказаним фактом розпочате провадження, передбачене ч. 2 ст. 15 і ч.2 п.1 та п.5 ст.115 Кримінального кодексу України.