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    На Одещині чоловік підірвав гранату під час застілля

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    На Одещині чоловік підірвав гранату під час застілля

    Постраждало троє жителів Вінницької області

    У Одеській області під час застілля вибухнула граната. Пострадало троє жителів Вінниччини, які приїхали у гості до знайомих. Подію розслідують як замах на вбивство.

    Про це повідомляють у поліції Одещини. 

    Інцидент стався 6 серпня близько третьої ночі в селі Піщана  Балтському районі Одеської області. На подвір’ї 39-річної місцевої жительки вибухнула граната.

    Попередньо встановлено, що під час спільного вживання спиртних напоїв та раптово виниклої сварки співмешканець господині кинув у бік гостей гранату. Внаслідок вибуху тілесні ушкодження у вигляді множинних рваних ран отримали двоє чоловіків – 41-го та 27-ми років та 30-річна жінка, які були доставлені у медичний заклад. Поки поранених госпіталізовували, зловмисник з місця події втік.

    Вживаються заходи по встановленню його місця знаходження та затриманню.

    Зараз на місці події працюють спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП та слідчо-оперативна група Балтського відділу поліції. За вказаним фактом розпочате провадження, передбачене ч. 2 ст. 15 і ч.2 п.1 та п.5 ст.115 Кримінального кодексу України.

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