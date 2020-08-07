Смертельна ДТП під Києвом: винуватець аварії був під наркотиками документ



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ДТП сталася за участю трьох автомобілів Фото: Нацполіція

Винуватець ДТП знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання

Поліція затримала винуватця смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 6 серпня поблизу міста Обухів за участю трьох автомобілів.

За даними правоохоронців, винуватець аварії перебував за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, водій авто ЗАЗ на нерегульованому перехресті здійснював маневр повороту ліворуч і в цей час водій автомобіля Skoda, що рухався позаду у попутному напрямку, скоїв зіткнення з цим автомобілем.

У подальшому некерований автомобіль ЗАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з авто Toyota. В результаті чого пасажир ЗАЗа від отриманих травм помер на місці ДТП, водій у тяжкому стані доправлений до лікарні.

Під час медичного освідування у лікарні встановлено, що 33-річний водій авто Skoda на момент аварії знаходився під дією наркотичного засобу - амфетамін.

Працівники поліції затримали його у порядку ст. 208 КПК України. Він зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, 6 серпня на трасі на трасі Київ - Знам`янка поблизу Обухова відбулось зіткнення трьох автомобілів «Таврія», Skoda Octavia та Toyota Camry. В результаті ДТП загинув водій «Таврії».