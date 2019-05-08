На Одещині чоловік стріляв з рушниці в правоохоронців
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Поліція розшукує озброєного чоловіка, якого підозрюють у скоєні злочину
В рамках кримінального провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу співробітниками Великомихайлівського відділення поліції розшукується Чумаченко Павло Васильович, 1977 року народження.
Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
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Вказаний громадянин може бути озброєний мисливською рушницею та нести загрозу для оточуючих.
Просимо усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування Чумаченка П.В., повідомити до найближчого відділу поліції або за телефонами (04859) 2-15-48 чи 102.