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    На Одещині чоловік стріляв з рушниці в правоохоронців

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    На Одещині чоловік стріляв з рушниці в правоохоронців

    Поліція розшукує озброєного чоловіка, якого підозрюють у скоєні злочину

    В рамках кримінального провадження за фактом посягання на життя працівника правоохоронного органу співробітниками Великомихайлівського відділення поліції розшукується Чумаченко Павло Васильович, 1977 року народження. 

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

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    Вказаний громадянин може бути озброєний мисливською рушницею та нести загрозу для оточуючих.

    Просимо усіх, кому що-небудь відомо про місце перебування Чумаченка П.В., повідомити до найближчого відділу поліції або за телефонами (04859) 2-15-48 чи 102.

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