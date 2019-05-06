На Одещині в ДТП загинули три людини, серед яких випадкова перехожа
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У результаті аварії загинули водій та один із пасажирів «Фольксвагена», а також випадкова перехожа
За даними поліції, водій «Фольксвагена», виїжджаючи з місцевого ринку, не уступив дорогу водію «БМВ»
На автошляху «Одеса-Київ» в результаті ДТП за участі «Фольксвагена» та «БМВ» загинули троє людей.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.
Аварія сталася біля села Троїцьке Любашівського району в неділю, 5 травня.
«Попередньо встановлено, що зіткнення автомобілів сталося в результаті того, що водій «Фольксвагена», виїжджаючи з місцевого ринку, не уступив дорогу водію «БМВ», який рухався по трасі в сторону Одеси», - зазначили в поліції.
Повідомляється, що у результаті аварії загинули водій та один із пасажирів «Фольксвагена», а також жінка, яка стояла обабіч дороги біля ринку, де сталася ДТП.
Нагадаємо, внаслідок масштабної ДТП у Житомирській області постраждало вісім осіб, одна людина загинула.