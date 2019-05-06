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    На Одещині в ДТП загинули три людини, серед яких випадкова перехожа

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    <p>У результаті аварії загинули водій та один із пасажирів &laquo;Фольксвагена&raquo;, а також випадкова перехожа</p> - На Одещині в ДТП загинули три людини, серед яких випадкова перехожа

    У результаті аварії загинули водій та один із пасажирів «Фольксвагена», а також випадкова перехожа

    Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

    За даними поліції, водій «Фольксвагена», виїжджаючи з місцевого ринку, не уступив дорогу водію «БМВ»

    На автошляху «Одеса-Київ» в результаті ДТП за участі «Фольксвагена» та «БМВ» загинули троє людей.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

    Аварія сталася біля села Троїцьке Любашівського району в неділю, 5 травня.

    «Попередньо встановлено, що зіткнення автомобілів сталося в результаті того, що водій «Фольксвагена», виїжджаючи з місцевого ринку, не уступив дорогу водію «БМВ», який рухався по трасі в сторону Одеси», - зазначили в поліції.

    Повідомляється, що у результаті аварії загинули водій та один із пасажирів «Фольксвагена», а також жінка, яка стояла обабіч дороги біля ринку, де сталася ДТП.

    Нагадаємо, внаслідок масштабної ДТП у Житомирській області постраждало вісім осіб, одна людина загинула.

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