На Одещині в ДТП загинули три людини, серед яких випадкова перехожа



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У результаті аварії загинули водій та один із пасажирів «Фольксвагена», а також випадкова перехожа Фото: Відділ комунікації поліції Одеської області

За даними поліції, водій «Фольксвагена», виїжджаючи з місцевого ринку, не уступив дорогу водію «БМВ»

На автошляху «Одеса-Київ» в результаті ДТП за участі «Фольксвагена» та «БМВ» загинули троє людей.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Одеської області.

Аварія сталася біля села Троїцьке Любашівського району в неділю, 5 травня.

«Попередньо встановлено, що зіткнення автомобілів сталося в результаті того, що водій «Фольксвагена», виїжджаючи з місцевого ринку, не уступив дорогу водію «БМВ», який рухався по трасі в сторону Одеси», - зазначили в поліції.

Повідомляється, що у результаті аварії загинули водій та один із пасажирів «Фольксвагена», а також жінка, яка стояла обабіч дороги біля ринку, де сталася ДТП.

Нагадаємо, внаслідок масштабної ДТП у Житомирській області постраждало вісім осіб, одна людина загинула.