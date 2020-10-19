На Одещині чоловік вчинив насильство проти 11-річної доньки



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Мешканця Ізмаїла поліцейські притягують до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства над 11-річною донькою та колишньою дружиною

45-річний чоловік на очах у дитини спровокував із її матір’ю скандал з приводу аліментів, які та, в його розумінні, витрачає недоцільно.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про психологічний тиск та лайку у себе вдома жінка повідомила в правоохоронні органи. Правопорушнику поліцейські пояснили, що будь-які спірні питання слід вирішувати виключно в правовій площині.

«За вчинення домашнього насильства на дебошира поліцейські склали протокол за частиною 1 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративного арешту на строк до семи діб. Разом з тим, якщо подібні ситуації повторюватимуться, правоохоронці вирішуватимуть питання про притягнення правопорушника до кримінальної відповідальності», – розповів інспектор Ізмаїльського відділу поліції Роман Кочкалов.