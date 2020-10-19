У Вінниці розпочалась вакцинація проти сезонного грипу



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Вже близько 1200 вінничан отримали щеплення

Вінниця одне із перших міст Україні, яке вже закупило 6000 доз вакцини проти грипу та вже минулої п’ятниці 1200 вінничан отримали щеплення. Вакцинація відбувається в рамках муніципальної програми «Стоп грип» – мешканці громади сплачують лише 50% вартості вакцини.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я, в епідсезоні 2020-2021 в північній півкулі, а відповідно, і в Україні, курсуватиме 4 штами грипу: два штами типу А (H1N1 і H3N2), і два штами типу В.

Цього року в рамках антикризовою програмою «Вінничани важливі» збільшили обсяги фінансування програми «Стоп грип» на 40%. Наразі в місто вже прибуло 6 000 доз вакцини. Загалом на цей епідсезон планується закупити 15 000 доз вакцин проти грипу.

Щоб скористатися цією муніципальною програмою, вінничанам потрібно звернутися до своїх сімейних лікарів. Безкоштовно вакцину отримують діти, позбавленим батьківського піклування, і діти-сироти. Решта вінничан вакцинуються за пів ціни – 130 грн при щеплення тривалентною вакциною GCflu. Ціни на інші вакцини уточняються.

«Ми вже розпочали щеплення, адже ми одні із перших викупили 6000 доз корейської вакцини проти грипу GC FLU. На ранок п’ятниці майже 1200 вінничан скористалися цією вакциною, серед них 350 дітей. Хочу зазначити, що вакцинуватися потрібно вже зараз», – розповів директор департаменту охорони здоров’я Вінницької міськради Олександр Шиш.

Варто зазначити, що під час епідемічного періоду 2019-2020 років щепленням скористалось 9 734 вінничанина.