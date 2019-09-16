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    На Одещині дві маршрутки потрапили у ДТП. Постраждало 19 осіб

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    На Одещині дві маршрутки потрапили у ДТП. Постраждало 19 осіб

    Поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди у Білгород-Дністровському районі

    В результаті зіткнення двох маршрутних таксі постраждало, попередньо, 19 осіб. Їх з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні. Кількість потерпілих наразі уточнюється. 

    Подія сталася в селі Шабо Білгород-Дністровського району. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Попередньо встановлено, що водій одного з автобусів не дотримався безпечного інтервалу руху та скоїв зіткнення з іншим пасажирським транспортним засобом.

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    На Одещині дві маршрутки потрапили у ДТП. Постраждало 19 осіб
    На Одещині дві маршрутки потрапили у ДТП. Постраждало 19 осіб

    На місці події працювали поліцейські. Обставини ДТП встановлюються. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. 

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