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    У Києві евакуюватимуть автомобілі, припарковані біля шкіл

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    Правоохоронці нагадують, що за порушення правил паркування біля школи водія можуть оштрафувати на 255-510 гривень - У Києві евакуюватимуть автомобілі, припарковані біля шкіл
    Правоохоронці нагадують, що за порушення правил паркування біля школи водія можуть оштрафувати на 255-510 гривень

    Пік порушення правил паркування припадає на період з 8:15 до 8:40, а також між 13:00 та 14:00 - поліція

    У Києві патрульна поліція евакуюватиме автомобілі, припарковані біля шкіл.

    Про це повідомляють у столичній поліції.

    Правоохоронці зазначають, що пік порушення правил паркування припадає на період з 8:15 до 8:40, а також між 13:00 та 14:00.

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    «Через неправильно припарковані біля шкіл автомобілі виникають затори та створюється небезпека для пішоходів», - наголосили у поліції.

    Правоохоронці нагадують, що за порушення правил паркування біля школи водія можуть оштрафувати на 255-510 гривень. Якщо водія немає на місці, його автомобіль евакуюють на штрафмайданчик.

    У поліції закликали батьків відповідально ставитися до правил дорожнього руху, щоб уникнути покарань.

    Нагадаємо, компанія Mastercard у партнерстві з LeoGaming представила оновлений мобільний додаток Parking UA (раніше — Kyiv Parking App) для оплати паркування на 219 муніципальних парковках КП «Київтранспарксервіс». Завантажити мобільний додаток Parking UA можна в Google Play та App Store.

    У Києві почали працювати інспектори з питань паркування. Вони трудяться у тестовому режимі та попереджують водіїв про порушення.

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