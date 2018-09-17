На Одещині ексгібіціоніст-іноземець налякав українку



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Чоловік демонстрував свої статеві органи

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Інцидент мав місце наприкінці серпня поточного року, просто посеред білого дня. Про те, що невідомий показує свої статеві органи перехожим у поліцію повідомила місцева мешканка.

Прибувши за вказаною адресою, співробітникам поліції на нього вказала заявниця, додавши, що він висловлювався нецензурною лайкою, жбурляв у людей камінням, оголював свої статеві органи та образливо чіплявся до перехожих, на зауваження не реагував.

Поліцейськими було встановлену його особу, ним виявився 32-річний громадянин іншої держави.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченою частиною 1 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.