Поліція зловила у зоні ЧАЕС трьох туристів-екстремалів



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Фото: Нацполіція Затримані в зоні ЧАЕС екстремали

Незаконним туристам загрожує штраф

У зоні ЧАЕС поліцейські виявили незаконних туристів.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, 19-річного жителя Кропивницького поліцейські виявили на об’єкті «Чорнобиль-2». Хлопець проник на територію відчуження поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму.

Ще двох незаконних туристів, киянку та громадянина Литви, працівники відділення поліції зони ЧАЕС виявили поблизу відселеного села Бенівка.

Щодо правопорушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП. Матеріал направлено до Іванківського районного суду Київської області для ухвалення рішення.

Екстремалам загрожує покарання - штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомлялося, у зоні відчуження з’явилися 4 нові маршрути місцями, де збереглися цікаві пам’ятки історії, територією археологічних розкопок у Чорнобилі та ландшафтами Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.