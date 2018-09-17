  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція зловила у зоні ЧАЕС трьох туристів-екстремалів

    • Розсилка
    Затримані в зоні ЧАЕС екстремали - Поліція зловила у зоні ЧАЕС трьох туристів-екстремалів
    Фото: Нацполіція
    Затримані в зоні ЧАЕС екстремали

    Незаконним туристам загрожує штраф

    У зоні ЧАЕС поліцейські виявили незаконних туристів.

    Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, 19-річного жителя Кропивницького поліцейські виявили на об’єкті «Чорнобиль-2». Хлопець проник на територію відчуження поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму.

    Читайте також

    Ще двох незаконних туристів, киянку та громадянина Литви, працівники відділення поліції зони ЧАЕС виявили поблизу відселеного села Бенівка.

    Щодо правопорушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) КУпАП. Матеріал направлено до Іванківського районного суду Київської області для ухвалення рішення.

    Екстремалам загрожує покарання - штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

    Як повідомлялося, у зоні відчуження з’явилися 4 нові маршрути місцями, де збереглися цікаві пам’ятки історії, територією археологічних розкопок у Чорнобилі та ландшафтами Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

    Читайте також
    ЧАЕС Чорнобильська зона штраф поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ