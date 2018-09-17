Власна пожежна команда почала роботу в селі Визирка



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Рятувальники будуть обслуговувати шість населених пунктів Одещини

Нова пожежна команда почала роботу в селі Визирка Лиманського району Одеської області. Про це повідомили в прес-службі ГУ ДСНС України в Одеській області

Урочисте відкриття місцевої пожежної команди на базі комунального підприємства «Визирске джерело» відбулося з нагоди Дня села.

Участь в заході взяли керівництво Головного управління ДСНС України в Одеській області, районні та місцеві влади, почесні гості та громадськість.

Штат підрозділу складається з 14 чоловік які будуть здійснювати цілодобове чергування і забезпечать оперативне реагування на можливі надзвичайні ситуації та події. Територія обслуговування місцевої пожежної команди охоплює шість населених пунктів.

«Даний підрозділ увійде до складу пожежно-рятувальних підрозділів області та буде виступати потужним ланкою здатним надавати допомогу населенню в разі виникнення пожеж», - зазначив у своєму виступі заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації та застосування сил, полковник служби цивільного захисту Олександр Крицький.