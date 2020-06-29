На Одещині побили керівницю заповідника Тузлівські лимани



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Іван Русєв та Ірина Вихристюк у нацпарку Тузлівські лимани Фото: Balinskyy Vladislav

Науковець зазначає, що нападники мають стосунок до родини, яка претендує на 30 гектарів території національного парку

Під час інспекції на території Національного природного парку Тузлівські лимани побили керівницю установи Ірину Вихристюк, очільника дослідницького відділу Івана Русєва та начальника відділу держохорони Віталія Дімова.

Про це повідомляють місцеві активісти.

«Ірина повідомляє, що «тітушки» їдуть за ними на авто. Ймовірно пробили колесо», — пише Віталій Устименко.

Іван Русєв зазначає, що нападники мають стосунок до охоронної фірми «Транс-Експорт» і працюють на замовлення родини, яка претендує на 30 гектарів території національного парку.

«Поки наші інспектори заспокоювали нападників, Світлана Санченко увірвалася в автівку держохорони, де сиділа і працювала Ірина Вихристюк. Била її палкою, рвала їй волосся», — каже він.

За словами Русєва, наразі постраждалі дали покази поліції та їдуть на судмедекспертизу.

Ще один місцевий активіст Дем’ян Ганул пише: «Іван Русєв та Ірина Вихристюк не один рік борються проти бандитського-мусорського свавілля на заповідних територіях. Цього разу на них чинили фізичний тиск представники охоронної фірми «Транс-Експорт», за вказівкою браконьєра Санченка».

Минулого літа Ірина Вихристюк також повідомляла про напад на співробітників держохорони нацпарку.

У заповіднику неодноразово відбувались конфлікти між його керівництвом і браконьєрами. Адміністрація природного парку звинувачувала правоохоронців, зокрема, поліцію Татарбунарського району, в саботажі розслідування справ проти браконьєрів.

Тузлівські лимани — національний природний парк, розташований на території Татарбунарського району Одеської області. Створений 1 січня 2010 року. Площа — 27 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 квадратних кілометрів. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, відповідно до Рамсарської конвенції, з особливим охоронним режимом.