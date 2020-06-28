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    У Києві відбулася акція «Руки геть від закону про мову!»

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    Своєю акцією активісти хочуть застерегти владу від руйнівних кроків у мовній і культурній сфері - У Києві відбулася акція «Руки геть від закону про мову!»
    Своєю акцією активісти хочуть застерегти владу від руйнівних кроків у мовній і культурній сфері
    Фото Укрінформ

    Активістів обурює, що влада вже пів року гальмує початок роботи Уповноваженого з захисту державної мови

    У День Конституції України у Києві на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні активісти спільноти «Мова об’єднує» вивісили 25-метровий банер «Руки геть від закону про мову!».

    Своєю акцією активісти хочуть застерегти владу від руйнівних кроків у мовній і культурній сфері. Активісти просять припинити наступ на мову і культурний простір.

    Сам банер намалювали напередодні, 27 червня, на Дніпровській набережній.

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    У Києві відбулася акція «Руки геть від закону про мову!»
    У Києві відбулася акція «Руки геть від закону про мову!»
    У Києві відбулася акція «Руки геть від закону про мову!»
    У Києві відбулася акція «Руки геть від закону про мову!»
    Фото Укрінформ

    До руйнівних для мови активісти відносять: послаблення мовних квот на телебаченні, що пропонується в законопроєкті «Про медіа», законопроєкт №2362 Бужанського щодо замороження переходу російськомовних 5-11 класів на українську мову навчання.

    Також активістів обурює, що влада вже пів року гальмує початок роботи Уповноваженого з захисту державної мови та Секретаріату Уповноваженого, які за законом про мову мали б уже працювати.

    День Конституції для акції організатори обрали не випадково, адже саме в Основному Законі чітко зазначено, що державною мовою України є українська мова і будь-які спроби послабити її становище є спробою ревізії Конституції.

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