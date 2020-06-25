Небезпечний репортаж: на журналістів почали нападати за зйомки порушень карантину



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На пляжі в Залізному Порту журналістці вибили мікрофон з рук

У Дніпрі власниця магазину вирвала у кореспондентки телефон і грубо виштовхувала з приміщення

Від початку червня в Україні відбулися два нових напади на журналістів, які намагалися зняти на відео факти порушення карантину. Інциденти сталися в Херсонській області та в Дніпрі, повідомляє в четвер, 25 червня, глава Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко у Facebook.

Так, кореспондент 24 каналу в Херсонській області Марина Савченко була серед групи журналістів, яких 19 червня Держспоживслужба запросила в рейд Залізним Портом про готовність до курортного сезону в карантинних умовах.

«На пляжі ми побачили, що йдуть двоє людей з тваринами на плечах. У однієї була мавпа, у другої - великий папуга Ара. Коли вони побачили делегацію, відразу прискорили крок. Я покликала оператора, щоб побігти за ними і запитати про наявність документів. Вони обидва були без масок. Спочатку він почав хамити зі словами «поїхали зі мною – розповім», «вас скоро виженуть з каналу, і будете зі мною тут ходити», «нічого вам не скажу». Потім повернувся і вдарив рукою по мікрофону, з нього злетіла брендована фішка. Я йому сказала, що він перешкоджає журналістській діяльності, а він почав передражнювати: «Ага, ага, поговори...», - розповіла Савченко.

За її словами, позаду з'явився ще якийсь чоловік, який в гучномовець почав кричати відпочивальникам, що тут «журналісти-провокатори», і теж знімав все на мобільний телефон. Журналістка викликала поліцію, яка на місце прибула тільки через 40 хвилин.

«Потім я вже сама з'ясувала, хто ця людина - це житель Херсона, весільний оператор, влітку переїжджає на курорт і заробляє тут «бізнесом» з тваринами на пляжі. У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Херсонській області прокоментували, що дозволу на роботу з птахом на пляжі у них ніхто не брав», - розповіла Марина Савченко.

Журналістка додала, що у неї викликав здивування допит в поліції, коли замість з'ясування подробиць нападу, у неї запитували, чому вона живе не за адресою реєстрації, чи офіційно вона працює на телеканалі, чи було у неї редакційне завдання на цю зйомку тощо.

«Боюся, щоб справу не зам'яли. Інакше що чекати далі? Удар в обличчя?» - коментує вона.

Втім, місцевий слідчий відділ поліції 19 червня відкрив провадження за статтею про перешкоджання журналістській діяльності (ч.1. Ст.171 КК України).

А 18 червня в Дніпрі від рук власниці магазину постраждала журналістка телеканалу Відкритий Христина Малікова. Вона робила сюжет про роботу продуктових магазинів в умовах карантину. В одному з них - Асорті на вул. Старокозацькій - зняла, як відвідувачі заходять усередину без масок, а продукти лежать не накриті плівкою. Продавчиня агресивно поставилася до журналістки і покликала власницю магазину. Та накинулася на дівчину.

«Вибігла власниця магазину і почала бити мене по руках, щоб забрати телефон. Ще хтось вийшов з-за прилавка і схопив за комір. Телефон відібрали, з ним власниця побігла в службове приміщення і видалила відео», - розповіла Малікова.

На відео, яке знімали вже в присутності поліції, яку викликали на місце інциденту, зафіксовано, як жінка грубо штовхає журналістку, супроводжуючи свої дії криком і лайкою на адресу операторів. Потім власниця магазину прийшла лаятися на телеканал, щоб з'ясувати, хто відправив знімальну групу в магазин.

Власниця магазину описала своє бачення інциденту у Facebook, посилаючись на те, що магазин - це приватний об'єкт, а у журналістки не було документа, що посвідчує згоду «відповідних інстанцій» на зйомку в її магазині.

За інформацією відділу комунікації поліції Дніпропетровської області, відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на термін до трьох років. Триває слідство.

В Україні 25 червня лабораторно підтверджено 40 008 випадків Covid-19, з них 1067 летальних, 17 758 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано новий антирекорд - 994 нові випадки хвороби.

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