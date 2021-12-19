На Одещині поїзд насмерть збив підлітка, який сидів на коліях

В Одеській області поїзд насмерть збив підлітка, який сидів на коліях

Електропотяг збив юнака о п’ятій годині ранку

В Одеській області 19 грудня трагічно обірвалося життя 17-річного хлопця. Підлітка збив поїзд, коли той сидів на коліях. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Зіткнення трапилося неподалік станції Чубівка. Електропотяг збив юнака о п’ятій годині ранку. Машиніст подав звуковий сигнал і застосував екстрене гальмування, але трагедії не вдалося уникнути.

На місці аварії працювала «швидка», проте медики змогли лише констатувати смерть підлітка. Попередньо невідомо, чому неповнолітній вранці був на залізній дорозі.

Відомості про подію поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Встановлюються повні обставини трагедії.

Як повідомлялося, днями на залізничному переїзді в селі Угринів Івано-Франківського району відбулось зіткнення пасажирського поїзда з легковим автомобілем. У результаті ДТП загинули чоловік і жінка.