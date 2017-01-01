На Одещині правоохоронці виявили склади з контрафактним алкоголем

Контрафактну продукцію планувалося розповсюджувати, зокрема, на території Києва та області

В Одеській області правоохоронці виявили підпільні склади з контрафактним алкоголем. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва. «За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 в рамках розслідування кримінального провадження на території Одеської області викрито підпільні склади, які використовувались для



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Одеські правоохоронці виявили та вилучили близько 28 тонн спиртової суміші

Контрафактну продукцію планувалося розповсюджувати, зокрема, на території Києва та області

В Одеській області правоохоронці виявили підпільні склади з контрафактним алкоголем.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.

«За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 в рамках розслідування кримінального провадження на території Одеської області викрито підпільні склади, які використовувались для зберігання та збуту контрафактної алкогольної продукції», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ході проведення слідчих дій в приміщеннях складів правоохоронці виявили та вилучили близько 28 тонн спиртової суміші, та обладнання необхідного для її розливу. Вилучену контрафактну продукцію планувалося розповсюджувати, зокрема, на території Києва та області.

За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Нагадаємо, у Київській області поліція виявила підпільний спиртзавод.

Правоохоронцями було встановлено, що в Київській області підпільно працює завод з виготовлення та реалізації алкогольної продукції. Підпільне виробництво знаходиться на території одного з покинутих заводів.

Підприємство, яке організувало підпільний бізнес, не мало відповідної ліцензії на даний вид діяльності.

Під час перевірки правоохоронці вилучили 72 тонни спирту.