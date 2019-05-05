Вбивство поліцейського на Київщині було замовним – ЗМІ



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Вбивство сталося в ніч на 5 травня біля ресторану на вулиці Київський шлях у Баришівці Фото: Національна поліція

Раніше на майора Антона Павленка вже був здійснений замах, проте тоді спроба вбивства закінчилася невдачею

Вбивство заступника начальника Баришівського відділку поліції майора Антона Павленка було замовним.

Про це повідомляє Obozrevatel з посиланням на поінформовані джерела в правоохоронних органах.

Також з'ясувалося, що раніше на Павленка вже був здійснений замах, проте тоді спроба вбивства закінчилася невдачею.

Вбивство сталося в ніч на 5 травня біля ресторану на вулиці Київський шлях у Баришівці. У зв'язку з цим у місті Київ та Київській області введено оперативний план «Сирена». Правоохоронці розшукують вбивцю.

Встановлено, що працівник поліції на той час перебував поза службою в одному з кафе Баришівки. Коли чоловік вийшов на терасу, в нього здійснили постріл у шию.

Речник ГУНП в Київській області Микола Жукович повідомив, що правоохоронці пов'язують вбивство заступника начальника Баришівського відділку поліції з його професійною діяльністю.