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    На Одещині СБУ вилучила зброю та боєприпаси (фото)

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    На Одещині СБУ вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Мешканець одного з населених пунктів регіону зберігав у власному помешканні вогнепальну зброю та набої до неї, також зловмисник займався переробкою травматичної зброї у бойову

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури у межах боротьби із незаконним обігом зброї виявили в Одеській області місця протиправного зберігання засобів ураження. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець одного з населених пунктів регіону зберігав у власному помешканні вогнепальну зброю та набої до неї. Також зловмисник займався переробкою травматичної зброї у бойову.

    Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили за місцем проживання фігуранта справи шість пістолетів Макарова, Вальтер, Беретта та револьвер РОНМ, 50 набоїв калібру дев’ять міліметрів, три пристрої для безшумової стрільби та складові частини до вогнепальної зброї.

    Cпівробітники СБУ також виявили неподалік селища Авангард Овідіопольського району Одещини схованку з військовими засобами ураження.

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    На Одещині СБУ вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    На Одещині СБУ вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    На Одещині СБУ вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    На Одещині СБУ вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    На Одещині СБУ вилучила зброю та боєприпаси (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Зі схрону, облаштованому у покинутій будівлі, правоохоронці вилучили міну МОН-50, майже один кілограм тротилу, шість гранат РГД-5 та Ф-1, понад двісті п’ятдесят грамів пластиду, три запали до ручних гранат УЗРГМ та електродетонатори.

    За оперативною інформацією спецслужби виявлені засоби ураження незаконно переправлені із району проведення операції Об`єднаних сил.

    За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

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