На Одещині у вогні загинули четверо малолітніх дітей. Зеленський відреагував на трагедію



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1 липня під час пожежі в приватному житловому будинку в селі Чорне Одеської області загинули четверо дітей Фото: Думская

Під час пожежі загинули дві доньки 2017 р.н. та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки такого ж віку іншої матері

Президент Володимир Зеленський дав доручення майбутньому голові Одеської обласної державної адміністрації, якого найближчим часом буде призначено на посаду, особисто проконтролювати розслідування трагедії у селі Чорне, де внаслідок пожежі загинули четверо малолітніх дітей.

Про це 1 липня повідомляється на сторінці Офісу президента у Twitter.

«Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому», – прокоментував Зеленський пожежу на Одещині, під час якої загинуло четверо дітей», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня під час пожежі в приватному житловому будинку в селі Чорне Одеської області загинули четверо дітей.

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС України в Одеській області, о 08:19 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у с. Чорне Окнянського району виникла пожежа у житловому будинку.

«Вогнеборці локалізували пожежу о 08:54 та ліквідували о 09:35 на площі 40 м.кв. На місці пожежі виявлено чотирьох загиблих дівчаток. Матерів 2000 та 1996 р.н. на момент пожежі не було вдома, вони знаходились на подвір’ї», - розповіли в ДСНС.

Зазначається, що під час пожежі загинули дві доньки 2017 р.н. та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки, також 2017 р.н. та 2018 р.н. іншої матері.

Причина пожежі та смерті встановлюються.

Як відомо, 26 червня біля будівлі Одеської облдержадміністрації активісти протестували проти майбутнього призначення Андрія Андрейчикова главою ОДА.