На Одещині відбувся Всеукраїнський болгарський Собор



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В Аккерманській фортеці було організовано виставки робіт болгарських художників і книжок періодичних видань болгарської діаспори України

В Аккерманській фортеці пройшов VIII Всеукраїнський болгарський Собор. Гості та мешканці Одеської області мали змогу скуштувати страви національної кухні, взяти участь у майстер-класах та насолодитися виступами народних колективів.

Захід присвячено 25-річчю від дня створення Ассоціації болгар України. У святкуванні взяв участь перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олександр Терещук.

«В Одеській області мешкає одна з найбільших болгарських діаспор у світі. Культура та традиції цього народу вражають своєю самобутністю та колоритом. Сьогоднішнє свято сприяє обміну культурним досвідом та надає можливість поринути у звичаї болгарського народу», — зазначив Олександр Терещук під час вітальної промови.

Зокрема, на території Аккерманської фортеці було організовано виставки робіт болгарських художників і книжок періодичних видань болгарської діаспори України, а також ярмарок виробів декоративно-прикладого мистецтва. Для гостей свята виступили творчі колективи з України, Молдови та Болгарії.

Нагадаємо, 8 вересня на гастрономічному фестивалі «Дунайські гостини» у місті Вилкове було встановлено рекорд України. Там приготували 5 тонн рибної юшки. Рекорд внесли до національного реєстру України.