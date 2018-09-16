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    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині

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    <p>На пам&rsquo;ятнику викарбувані імена 106 вояків, які походять з Ананьївського повіту</p> - Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині

    На пам’ятнику викарбувані імена 106 вояків, які походять з Ананьївського повіту

    На Одещині відкрили перший меморіал, присвячений воякам УНР

    У місті Ананьєві відбулася урочиста церемонія відкриття першого в Одеській області військового меморіалу, присвяченого воякам армії Української Народної Республіки. Про це повідомляє Міністерство оборони.

    Знакову подію приурочили до ювілею міста, що 12 вересня відзначило 265-річчя від дня заснування.

    Вшанувати героїв українського війська зібрались представники місцевої та обласної влади, представники громадськості. Почесну варту біля пам’ятника несли військові Збройних Сил України та реконструктори, вбрані в однострої Армії УНР. Оркестр розташованої в Одесі Військової академії виконав гімн нової армії «Зродились ми великої години». Освячення меморіалу звершив єпископ Одеський і Балтський Павло.

    Меморіальний комплекс збудований на пожертви, зібрані благодійним фондом «Героїка». Автором проекту та виконавцем робіт став учасник бойових дій, доброволець Олег Собченко з Черкащини. У будівництві допомагали місцеві волонтери.

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    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині
    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині
    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині
    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині
    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині
    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині
    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині
    Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині

    «Ми увічнили серію переможних боїв, що відбулись 16-19 квітня 1920 року. Тоді, завдяки злагодженим діям, місцеві повстанці та підрозділи Армії УНР заволоділи Ананьєвим і довколишніми селами, змусивши російських більшовиків залишити власні позиції. Цей бій уславив Одещину як місце перемоги української зброї», — пояснює Олег Собченко.

    Варто зазначити, що реалізований проект є першим і найбільшим меморіальним комплексом на честь українського війська на території Одеської області. Він знаходиться на в’їзді до міста і являє собою площу, вимощену гранітною бруківкою. Посеред площі, на постаменті з каміння, встановлено колону, увінчану збільшеною копією ордену Армії УНР Залізний Хрест «За Зимовий похід і бої». Це перший орден в історії українського війська.

    З чотирьох сторін постамент пам’ятника обрамлений гранітними дошками з іменами козаків та старшин Армії УНР, які походять з Ананьївщини. На площі, поряд з пам’ятником, встановлено щоглу з Державним Прапором України.

    «На пам’ятнику викарбувані імена 106 вояків, які походять з Ананьївського повіту Херсонської губернії і в лавах Армії УНР боролись за незалежність України проти білих і червоних окупантів. Тепер військовий чин цих людей достойно відзначений», — підкреслив голова правління фонду «Героїка» Павло Подобєд.

    Довідка. Перший Зимовий похід Армії Української Народної Республіки тилами Червоної і Добровольчої армій на чолі з Михайлом Омеляновичем-Павленком проходив з 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920 р. В ході рейду війська УНР пройшли тилами противника 2500 км, провівши більше 50 успішних боїв. На завершальному етапі походу в квітні 1920 року війська Армії УНР короткочасно вибили більшовиків з Балти і Ананьєва.

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    ЗСУ пам'ять Одещина УНР
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