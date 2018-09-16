Пам’ятник воякам, які перемогли більшовиків, встановили на Одещині



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На пам’ятнику викарбувані імена 106 вояків, які походять з Ананьївського повіту

На Одещині відкрили перший меморіал, присвячений воякам УНР

У місті Ананьєві відбулася урочиста церемонія відкриття першого в Одеській області військового меморіалу, присвяченого воякам армії Української Народної Республіки. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Знакову подію приурочили до ювілею міста, що 12 вересня відзначило 265-річчя від дня заснування.

Вшанувати героїв українського війська зібрались представники місцевої та обласної влади, представники громадськості. Почесну варту біля пам’ятника несли військові Збройних Сил України та реконструктори, вбрані в однострої Армії УНР. Оркестр розташованої в Одесі Військової академії виконав гімн нової армії «Зродились ми великої години». Освячення меморіалу звершив єпископ Одеський і Балтський Павло.

Меморіальний комплекс збудований на пожертви, зібрані благодійним фондом «Героїка». Автором проекту та виконавцем робіт став учасник бойових дій, доброволець Олег Собченко з Черкащини. У будівництві допомагали місцеві волонтери.

«Ми увічнили серію переможних боїв, що відбулись 16-19 квітня 1920 року. Тоді, завдяки злагодженим діям, місцеві повстанці та підрозділи Армії УНР заволоділи Ананьєвим і довколишніми селами, змусивши російських більшовиків залишити власні позиції. Цей бій уславив Одещину як місце перемоги української зброї», — пояснює Олег Собченко.

Варто зазначити, що реалізований проект є першим і найбільшим меморіальним комплексом на честь українського війська на території Одеської області. Він знаходиться на в’їзді до міста і являє собою площу, вимощену гранітною бруківкою. Посеред площі, на постаменті з каміння, встановлено колону, увінчану збільшеною копією ордену Армії УНР Залізний Хрест «За Зимовий похід і бої». Це перший орден в історії українського війська.

З чотирьох сторін постамент пам’ятника обрамлений гранітними дошками з іменами козаків та старшин Армії УНР, які походять з Ананьївщини. На площі, поряд з пам’ятником, встановлено щоглу з Державним Прапором України.

«На пам’ятнику викарбувані імена 106 вояків, які походять з Ананьївського повіту Херсонської губернії і в лавах Армії УНР боролись за незалежність України проти білих і червоних окупантів. Тепер військовий чин цих людей достойно відзначений», — підкреслив голова правління фонду «Героїка» Павло Подобєд.

Довідка. Перший Зимовий похід Армії Української Народної Республіки тилами Червоної і Добровольчої армій на чолі з Михайлом Омеляновичем-Павленком проходив з 6 грудня 1919 р. по 6 травня 1920 р. В ході рейду війська УНР пройшли тилами противника 2500 км, провівши більше 50 успішних боїв. На завершальному етапі походу в квітні 1920 року війська Армії УНР короткочасно вибили більшовиків з Балти і Ананьєва.