Вінничан запрошують на Джазові сніданки



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21-23 вересня у Вінниці відбудеться масштабний фестиваль джазової музики «VINNYTSIA JAZZFEST»

У рамках фестивалю, 22-23 вересня, з 10:00 до 13:00 у концерт-холі «Моnt Blanc», що за адресою вул. Соборна, 34 пройдуть «Джазові сніданки».

Учасники «Джазових сніданків» зможуть поспілкуватися «face to face» із всесвітньовідомими зірками джазу за сніданком. А після - взяти участь у ексклюзивних майстер-класах. Для участі у сніданках потрібно до 18 вересня зареєструватися на офіційному сайті проекту http://snidanky.jazz.vn.ua і дочекатися листа-підтвердження участі від організаторів.

«Наш проект «Джазові сніданки» став переможцем першого гранту Українського культурного фонду. Це неформальна освітньо-мистецька платформа, яка має на меті допомогти молодим музикантам навчитися імпровізувати і грати джаз. Всі заходи під час «Джазових сніданків» є безкоштовними», – каже заслужена артистка України, арт-продюсер «VINNYTSIA JAZZFEST» Ірина Френкель.

Нагадаємо, що цього року на фестивалі «VINNYTSIA JAZZFEST» виступлять дев’ять всесвітньо відомих колективів із Польщі, Чехії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Австрії. Люксембургу, Ізраїлю, Литви та, звісно ж, України.

Сьогодні, 14 вересня, у холі Вінницької міської ради розпочнеться виставка польського джазового плакату «Polish Independence Jazz Posters» однієї з найбільших у світі колекцій - Dydo Poster Collection.

Головний організатор ХХІI міжнародного джазового фестивалю «VINNYTSIA JAZZFEST-2018» - Благодійний фонд сприяння розвитку талантів Поділля. Фестиваль проходить за підтримки голови Вінницької облдержадміністрації Валерія Коровія та Вінницького міського голови Сергія Моргунова, Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради.