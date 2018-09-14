Рейтинг найвпливовіших одеситів 2018 року очолили Труханов, Галантернік і Ківан



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В Одесі оголосили список 100 найвпливовіших персон Одещини

В Одесі оголосили список 100 найвпливовіших персон Одеського регіону. Щорічний рейтинг, організований інформагентством «Одеса-Медіа» спільно з БФ «Журналісти за демократію», очолили міський голова Геннадій Труханов, бізнесмен Володимир Галантернік і мільярдер Аднан Ківан.

Геннадій Труханов, Одеський міський голова

Аднан Ківан, глава корпорації KADORR

Примітно, що в заявленому списку державних чиновників, політичних і культурних діячів, одесити віддали перевагу найбільшому арабському інвестору в Україні Аднану Ківану, що ввійшов до трійки лідерів рейтингу. Бізнесмен відомий як глава інвестиційно-будівельної корпорації KADORR, власник рейтингового телеканалу Півдня країни «7 Канал», а також головного англомовного видання країни Kyiv Post.

Відомо також, що Аднан Ківан вже більш як 30 років разом зі своєю сім'єю живе в Одесі. Містяни знають його надійного девелопера в будівництві житлової нерухомості, торгових і бізнес-центрів, спортивних і оздоровчих комплексів. Мільярдер також інвестує в розвиток сільськогосподарської галузі. У восьми областях України ведеться масштабне будівництво зернових елеваторів і переробних комбінатів. На сьогодні експерти оцінюють статки бізнесмена більш ніж в $ 1 млрд.

Син мільярдера, голова ради директорів KADORR Group Руслан Ківан увійшов в топ 15 найвпливовіших людей Одещини. Туди також потрапили Сергій Ківалов (народний депутат), Дмитро Головін (начальник Головного управління Нацполіції), Анатолій Урбанський (голова Одеської облради), Максим Степанов (голова Одеської облдержадміністрації), Олександр Довженко (начальник управління СБУ в Одеській обл.), Олег Жученко (прокурор Одеської обл.). Більшість із першої сотні - політичні діячі та чиновники. У рейтингу взяли участь 506 кандидатів.

Руслан Ківан, голова ради директорів KADORR Group

Сергій Ківалов, народний депутат України

Дмитро Головін, начальник Головного управління поліції в Одеській області

Анатолій Урбанський, голова Одеської обласної ради

Максим Степанов, голова Одеської облдержадміністрації

Олександр Довженко, начальник управління СБУ в Одеській області

Олег Жученко, прокурор Одеської області

Оргкомітет проекту переконаний, що подібне голосування дозволяє об'єктивно оцінити ситуацію в області і визначити особистостей, які дійсно впливають на життя містян і на розвиток усього регіону.

Нагадаємо, що одесити голосували за заявлених кандидатів увесь серпень. Більше 20 експертів зі сфер економіки, політики, бізнесу, юриспруденції та ін. ставили свої оцінки учасникам, таким чином визначаючи найкращих. Серед критеріїв - вплив на реалізацію державної політики в регіоні; кількість сфер, в яких кандидат може використовувати свою владу; наскільки широким є коло людей, на яких він впливає; ступінь активності використання владних повноважень.



