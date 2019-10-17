На Одещині водій намагався підкупити поліцейського. Чоловікові світить 4 роки в'язниці



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Слідчий оголосив про підозру водію, який намагався дати неправомірну винагороду поліцейському

У Крижопільському районі працівники поліції затримали 27-річного водія «ВАЗа», який 13 жовтня намагався надати інспектору сектору реагування патрульної поліції 500 гривень неправомірної винагороди.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

За словами начальника крижопільської поліції Сергія Предоляка, в районному центрі за порушення правил дорожнього руху поліцейські зупинили автомобіль «ВАЗ 2104». За кермом легковика перебував 27-річний житель сусіднього району.

При спілкуванні з порушником з’ясувалось, що в нього відсутнє посвідчення водія. З почату року на нього двічі складали протоколи за керування автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, і суд позбавив його права керування транспортними засобами на три роки.

Під час складання адміністративного протоколу за вчинене порушення, водій запропонував поліцейським грошову винагороду.

16 жовтня, слідчий оголосив зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За такий злочин чоловікові загрожує до 4 років позбавлення волі.