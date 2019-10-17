Рябошапка проігнорував засідання Конституційного суду стосовно скасування монополії адвокатів



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Генпрокурор Руслан Рябошапка

Генпрокурор був запрошений на засідання, але надіслав лист, в якому повідомив, що не зможе взяти участь у засіданні, проте Рябошапка дав зрозуміти, що схвалює скасування адвокатської монополії

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не прийшов до Конституційного Суду на розгляд справи про конституційність скасування монополії адвокатів на захист в судах. Про це повідомив голова КС Олександр Тупицький.

Він зазначив, що Рябошапка був запрошений на засідання, але надіслав лист, в якому повідомив, що не зможе взяти в ньому участь.

Генпрокурор написав, що підтримує в цьому питанні позицію Верховної Ради, тобто схвалює скасування адвокатської монополії.

17 жовтня Конституційний суд розглядає конституційність законопроєкту №1013 президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.

Як повідомлялось, 16 жовтня Рябошапка не з'явився на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності для доповіді стосовно скандальної реформи Генпрокуратури.

Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»