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    Рябошапка проігнорував засідання Конституційного суду стосовно скасування монополії адвокатів

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    <span>Генпрокурор Руслан Рябошапка</span> - Рябошапка проігнорував засідання Конституційного суду стосовно скасування монополії адвокатів
    Генпрокурор Руслан Рябошапка

    Генпрокурор був запрошений на засідання, але надіслав лист, в якому повідомив, що не зможе взяти участь у засіданні, проте Рябошапка дав зрозуміти, що схвалює скасування адвокатської монополії

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не прийшов до Конституційного Суду на розгляд справи про конституційність скасування монополії адвокатів на захист в судах. Про це повідомив голова КС Олександр Тупицький.

    Він зазначив, що Рябошапка був запрошений на засідання, але надіслав лист, в якому повідомив, що не зможе взяти в ньому участь.

    Генпрокурор написав, що підтримує в цьому питанні позицію Верховної Ради, тобто схвалює скасування адвокатської монополії.

    17 жовтня Конституційний суд розглядає конституційність законопроєкту №1013 президента Володимира Зеленського про скасування адвокатської монополії.

    Як повідомлялось, 16 жовтня Рябошапка не з'явився на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності для доповіді стосовно скандальної реформи Генпрокуратури.

    Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

    Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»

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